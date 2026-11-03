{"_id":"6ae99c20a4686c1f850210af","slug":"video-body-of-a-newborn-found-at-the-district-civil-hospital-2026-11-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"जिला नागरिक अस्पताल में मिलन नवजात का शव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिसार। जिला नागरिक अस्पताल में आज सुबह एक नवजात का शव पड़ा मिला। सूचना पाकर अस्पताल प्रशासन मौके पर पहुंचा और पुलिस को भी सूचना दी। आज सुबह करीब 11:00 सिविल सर्जन कार्यालय के नजदीक एक नवजात का शव पड़ा मिला। नवजात की उम्र करीब 8 से 8.5 माह की है। सूचना पाकर डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर अनामिका बिश्नोई मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि यह शव ज्यादा पुराना नहीं है। इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है।

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