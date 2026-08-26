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हिसार में अभय चौटाला का भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना: कांग्रेस को कमजोर कर भाजपा को मजबूत करने का आरोप
इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र पर कांग्रेस को कमजोर कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को मजबूत करने का गंभीर आरोप लगाया है। अभय चौटाला ने कहा कि हुड्डा भाजपा के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और जनता के साथ धोखा कर रहे हैं।
हुड्डा पर 'बहरूपिया' होने का आरोप: चौटाला ने भूपेंद्र हुड्डा को 'बहरूपिया' करार देते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी और एफआईआर के बावजूद उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने भाजपा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। उनके अनुसार, हुड्डा अब पूरी तरह से भाजपा के एजेंट बन गए हैं।
कांग्रेस की विफलता और इनेलो की भूमिका: अभय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। इसके विपरीत, इंडियन नेशनल लोकदल विपक्ष की भूमिका निभाकर लोगों के साथ खड़ी है।
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