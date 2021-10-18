रचना हत्याकांड : आरोपी एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:12 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:12 AM IST
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हांसी। सुभाष नगर में महिला रचना की हत्या और उसकी बेटी अंजलि पर जानलेवा हमले के आरोप में गिरफ्तार ढाणी ठाकरिया निवासी चांदी राम उर्फ लंबू को पुलिस ने वीरवार को अदालत में पेश किया।
अदालत ने आरोपी को एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से पूछताछ के साथ हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी का प्रयास करेगी।
पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार के अनुसार, आपसी अनबन के दौरान आरोपी ने रचना के माथे पर सोटे से वार किया था जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपी ने उसकी नाबालिग बेटी अंजलि पर भी हमला किया था। घायल अंजलि को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। उसके होश में आने के बाद बयान दर्ज किए जाएंगे।
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वारदात के बाद आरोपी नाबालिग बेटे को अपने साथ ले गया था और उसे अपनी बहन के घर छोड़ दिया था। पुलिस ने बुधवार को ही बच्चे को बरामद कर लिया था। उसे फिलहाल उसकी मौसी को सौंपा गया है।
चांदी के साथ सहमति संबंध में रह रही रचना का शव सोमवार शाम को बंद कमरे में मिला था व उसकी बेटी अंजलि अचेत अवस्था में मिली थी।
शादी की बात को लेकर हुई अनबन : आरोपी से पुलिस पूछताछ में सामने आया कि चांदी व रचना की शनिवार रात को शादी की बात को लेकर अनबन हुई थी। विवाद के बाद चांदी सो गया था व रात को रचना ने अपनी बेटी के साथ उसे मारने का प्रयास किया जिस पर चांदी ने दोनों पर सोटे से वार किए। फिर मकान को ताला लगाकर व रचना के छोटे बेटे को साथ लेकर भाग गया। पहले वह हिसार व फिर बठिंडा गया। बाद में गांव निंदाना में अपनी बहन के घर गया।
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अदालत ने आरोपी को एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से पूछताछ के साथ हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी का प्रयास करेगी।
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पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार के अनुसार, आपसी अनबन के दौरान आरोपी ने रचना के माथे पर सोटे से वार किया था जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपी ने उसकी नाबालिग बेटी अंजलि पर भी हमला किया था। घायल अंजलि को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। उसके होश में आने के बाद बयान दर्ज किए जाएंगे।
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वारदात के बाद आरोपी नाबालिग बेटे को अपने साथ ले गया था और उसे अपनी बहन के घर छोड़ दिया था। पुलिस ने बुधवार को ही बच्चे को बरामद कर लिया था। उसे फिलहाल उसकी मौसी को सौंपा गया है।
चांदी के साथ सहमति संबंध में रह रही रचना का शव सोमवार शाम को बंद कमरे में मिला था व उसकी बेटी अंजलि अचेत अवस्था में मिली थी।
शादी की बात को लेकर हुई अनबन : आरोपी से पुलिस पूछताछ में सामने आया कि चांदी व रचना की शनिवार रात को शादी की बात को लेकर अनबन हुई थी। विवाद के बाद चांदी सो गया था व रात को रचना ने अपनी बेटी के साथ उसे मारने का प्रयास किया जिस पर चांदी ने दोनों पर सोटे से वार किए। फिर मकान को ताला लगाकर व रचना के छोटे बेटे को साथ लेकर भाग गया। पहले वह हिसार व फिर बठिंडा गया। बाद में गांव निंदाना में अपनी बहन के घर गया।