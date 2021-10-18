फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Rachna murder case: Accused remanded to one-day police custody.

रचना हत्याकांड : आरोपी एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा

Fri, 18 Sep 2026 01:12 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:12 AM IST
विज्ञापन
Rachna murder case: Accused remanded to one-day police custody.
हांसी। सुभाष नगर में महिला रचना की हत्या और उसकी बेटी अंजलि पर जानलेवा हमले के आरोप में गिरफ्तार ढाणी ठाकरिया निवासी चांदी राम उर्फ लंबू को पुलिस ने वीरवार को अदालत में पेश किया।
विज्ञापन

अदालत ने आरोपी को एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से पूछताछ के साथ हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी का प्रयास करेगी।
विज्ञापन

पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार के अनुसार, आपसी अनबन के दौरान आरोपी ने रचना के माथे पर सोटे से वार किया था जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपी ने उसकी नाबालिग बेटी अंजलि पर भी हमला किया था। घायल अंजलि को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। उसके होश में आने के बाद बयान दर्ज किए जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

वारदात के बाद आरोपी नाबालिग बेटे को अपने साथ ले गया था और उसे अपनी बहन के घर छोड़ दिया था। पुलिस ने बुधवार को ही बच्चे को बरामद कर लिया था। उसे फिलहाल उसकी मौसी को सौंपा गया है।

चांदी के साथ सहमति संबंध में रह रही रचना का शव सोमवार शाम को बंद कमरे में मिला था व उसकी बेटी अंजलि अचेत अवस्था में मिली थी।
शादी की बात को लेकर हुई अनबन : आरोपी से पुलिस पूछताछ में सामने आया कि चांदी व रचना की शनिवार रात को शादी की बात को लेकर अनबन हुई थी। विवाद के बाद चांदी सो गया था व रात को रचना ने अपनी बेटी के साथ उसे मारने का प्रयास किया जिस पर चांदी ने दोनों पर सोटे से वार किए। फिर मकान को ताला लगाकर व रचना के छोटे बेटे को साथ लेकर भाग गया। पहले वह हिसार व फिर बठिंडा गया। बाद में गांव निंदाना में अपनी बहन के घर गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed