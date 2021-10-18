Hisar News: पथराव के बाद कैमरी गांव में पुलिस तैनात
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Fri, 18 Sep 2026 01:15 AM IST
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हिसार। कैमरी में दो पक्षों के बीच पथरावके बाद गांव में एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस राइडर भी दिनभर गांव में गश्त कर रहे हैं।
पुलिस ने वीरवार को मामले में दोनों पक्षों से 15 लोगों को गिरफ्तार कर एसडीएम कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। जांच अधिकारी विनोद ने बताया कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दी थी।
शिकायतों के आधार पर दोनों पक्षों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही प्रिवेंशन कार्रवाई भी की गई है। सुनील ने शिकायत में बताया कि 15 सितंबर को नसीब को उसके घर के सामने मुकेश और उसके साथियों ने जान से मारने की धमकी दी। इस पर परिवार के लोग करतार के घर पूछताछ के लिए गए।
आरोप है कि रात करीब 11 बजे 50-60 लोगों ने सुनील, उसके चाचा के बेटे रवि व मिनी, चाचा अशोक और बबलू के घरों पर ईंटों से हमला कर दिया। घर का सामान और सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए। हमले में प्रवीण, छोटे, रोहताश, गोलू, मोनू, विनय, अनूप और बिंदर को ईंटों से चोटें लगीं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हमलावरों को मौके से भगाया।
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पुलिस ने वीरवार को मामले में दोनों पक्षों से 15 लोगों को गिरफ्तार कर एसडीएम कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। जांच अधिकारी विनोद ने बताया कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दी थी।
शिकायतों के आधार पर दोनों पक्षों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही प्रिवेंशन कार्रवाई भी की गई है। सुनील ने शिकायत में बताया कि 15 सितंबर को नसीब को उसके घर के सामने मुकेश और उसके साथियों ने जान से मारने की धमकी दी। इस पर परिवार के लोग करतार के घर पूछताछ के लिए गए।
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आरोप है कि रात करीब 11 बजे 50-60 लोगों ने सुनील, उसके चाचा के बेटे रवि व मिनी, चाचा अशोक और बबलू के घरों पर ईंटों से हमला कर दिया। घर का सामान और सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए। हमले में प्रवीण, छोटे, रोहताश, गोलू, मोनू, विनय, अनूप और बिंदर को ईंटों से चोटें लगीं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हमलावरों को मौके से भगाया।
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