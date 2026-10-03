{"_id":"6ac11e2e50614974e30d043f","slug":"video-massive-fire-breaks-out-at-a-scrap-store-in-tohana-flames-raging-for-an-hour-2026-10-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"टोहाना के कबाड़ स्टोर में लगी भीषण आग, घंटे भर से धधक रहीं लपटें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

टोहाना। शहर के भाटिया नगर रोड पर स्थित ज्ञानचंद गाबा के कबाड़ स्टोर में शनिवार देर शाम अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरे स्टोर को अपनी चपेट में ले लिया। कबाड़ में प्लास्टिक, रबर और अन्य ज्वलनशील सामग्री होने के कारण लपटें दूर तक दिखाई दे रही थीं और धुएं का गुबार उठ रहा था। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। सूचना मिलते ही शहर थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और भीड़ को नियंत्रित किया। आग की गंभीरता को देखते हुए टोहाना नगर परिषद और मार्केट कमेटी की फायर ब्रिगेड गाड़ियों को बुलाया गया। करीब एक घंटे से अधिक समय से आग बुझाने का प्रयास जारी है, लेकिन लपटें अभी भी उठ रही हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस के अनुसार आग पर काबू पाने के बाद नुकसान का आकलन किया जाएगा। गनीमत रही कि अभी तक किसी जनहानि की सूचना नहीं है।

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