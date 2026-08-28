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अनाज मंडी व्यापार मंडल चुनाव: दो पदों पर सर्वसम्मति, चार पदों के लिए 13 सितंबर को होगा मतदान
अनाज मंडी व्यापार मंडल के चुनाव को लेकर शुक्रवार को नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी हो गई। छह पदों में से दो पदों पर सर्वसम्मति बन गई है, जबकि चार पदों के लिए उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा। चुनाव 13 सितंबर को शहर के दीप होटल में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक करवाए जाएंगे। चुनाव में कुल 283 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
प्रधान पद के लिए जगदीश भादू, रमेश कुमार और नरेश कुमार ने नामांकन दाखिल किया था। नामांकन वापसी के अंतिम दिन तीनों उम्मीदवारों के बीच सहमति बनने के बाद रमेश कुमार को सर्वसम्मति से व्यापार मंडल का प्रधान चुन लिया गया। वहीं, वरिष्ठ उपप्रधान पद के लिए केवल सुरेश जिंदल ने नामांकन दाखिल किया था। ऐसे में इस पद पर उनकी स्थिति पहले ही स्पष्ट हो गई थी और उन्हें भी सर्वसम्मति से वरिष्ठ उपप्रधान चुना गया।
अब उपप्रधान, सचिव, सहसचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। उपप्रधान पद के लिए कृष्ण कुमार और हरभजन कम्बोज आमने-सामने हैं। सचिव पद के लिए बागाराम और ज्ञानचंद ने नामांकन दाखिल किया है। इसी तरह सहसचिव पद के लिए राजेंद्र कुमार और सुरजीत कुमार के बीच मुकाबला होगा। कोषाध्यक्ष पद के लिए सुरेंद्र कुमार और नवीन कुमार चुनाव मैदान में हैं।
शुक्रवार को नामांकन वापसी का अंतिम दिन था। चुनाव कमेटी के अनुसार, इस दौरान किसी भी उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। इसके बाद अब चारों पदों के लिए उम्मीदवार मैदान में हैं और 13 सितंबर को मतदान करवाया जाएगा। शनिवार को सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
चुनाव अधिकारी गोपाल राय चौधरी ने बताया कि चुनाव कमेटी को व्यापार मंडल के चुनाव निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कमेटी द्वारा चुनाव की पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुसार संपन्न करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब चार पदों के लिए मतदान होगा। चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं।
व्यापार मंडल के सदस्यों में चुनाव को लेकर उत्साह है। दो पदों पर सर्वसम्मति बनने के बाद अब चार पदों के लिए होने वाले मुकाबले पर सभी की नजरें टिकी हैं।
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