{"_id":"6adb4b153a0528bc7509748a","slug":"video-in-charkhi-dadri-an-ncdc-team-examined-health-service-records-and-inspected-medicine-stocks-and-the-blood-bank-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"चरखी दादरी में एनसीडीसी टीम ने खंगाले स्वास्थ्य सेवाओं के रिकॉर्ड, दवाओं के स्टॉक और ब्लड बैंक की जांच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चरखी दादरी। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) की विशेष टीम ने स्वास्थ्य कार्यक्रमों की निगरानी के तहत चरखी दादरी में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। टीम ने दवाओं के स्टॉक, रिकॉर्ड संधारण और विभिन्न बीमारियों से जुड़े आंकड़ों की जांच कर जमीनी स्तर पर कार्यक्रमों के संचालन का आकलन किया। टीम का नेतृत्व डॉ. ज्योइता ने किया। निरीक्षण के दौरान डॉ. कमल सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। टीम ने दवाओं से संबंधित अभिलेखों की जांच की और फार्मासिस्ट से उपलब्ध स्टॉक की जानकारी ली। रिकॉर्ड का अवलोकन करने के साथ संबंधित दस्तावेजों के फोटो भी लिए गए। इसके बाद टीम ने ब्लड बैंक पहुंचकर वहां के अभिलेखों और व्यवस्थाओं की पड़ताल की। निरीक्षण के दौरान कुत्ता काटने, सर्पदंश और मच्छरजनित बीमारियों से जुड़े आंकड़े भी एकत्र किए गए। इन आंकड़ों के माध्यम से बीमारी संबंधी मामलों की निगरानी और स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की स्थिति का आकलन किया गया। निरीक्षण का मुख्य फोकस रिकॉर्ड और निगरानी व्यवस्था पर रहा। टीम ने दवाओं के स्टॉक, ब्लड बैंक के अभिलेखों और बीमारी संबंधी आंकड़ों की समीक्षा की। एनसीडीसी द्वारा स्वास्थ्य कार्यक्रमों की राष्ट्रीय स्तर पर नियमित समीक्षा की जाती है। जिला स्तर से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कार्यक्रमों की प्रगति और सुधार की जरूरतों का आकलन किया जाता है। निरीक्षण के निष्कर्षों को अंतिम रूप देने के लिए टीम की औपचारिक रिपोर्ट महत्वपूर्ण होगी।

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