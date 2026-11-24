{"_id":"6b05624a55a4a60b33049f74","slug":"video-crm-team-inspects-charkhi-dadri-civil-hospital-assesses-health-services-quality-and-digital-systems-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"चरखी-दादरी के नागरिक अस्पताल में सीआरएम टीम का निरीक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता से लेकर डिजिटल व्यवस्थाओं तक को परखा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नागरिक अस्पताल में मंगलवार सुबह सीआरएम-हरियाणा की जिला-1 टीम ने पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने अस्पताल में मरीजों को उपलब्ध करवाई जा रही चिकित्सा सुविधाओं, स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति और विभागीय व्यवस्थाओं की बारीकी से पड़ताल की। टीम का नेतृत्व डॉ. आशीष चक्रवर्ती ने किया। निरीक्षण का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के साथ-साथ निर्धारित मानकों के अनुरूप व्यवस्थाओं की स्थिति जांचना रहा। निरीक्षण दल में अलग-अलग स्वास्थ्य कार्यक्रमों के विशेषज्ञ अधिकारी शामिल रहे। सीपीएचसी से संबंधित कार्यों की जिम्मेदारी अरुण श्रीवास्तव ने संभाली, जबकि गुणवत्ता संबंधी व्यवस्थाओं का आकलन डॉ. रविकर ने किया। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) कार्यक्रम की समीक्षा डॉ. आशीष चक्रवर्ती ने की। वहीं गैर-संचारी रोग (एनसीडी) से संबंधित सेवाओं की जांच डॉ. स्मिता और संचारी रोगों की व्यवस्थाओं का मूल्यांकन डॉ. सुधा ने किया। इसके अलावा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) और अस्पताल में संचालित डिजिटल पोर्टल से जुड़ी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी डॉ. किरण ने संभाली। सभी विशेषज्ञों ने अपने-अपने कार्यक्षेत्र के तहत निर्धारित बिंदुओं पर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का आकलन किया। टीम ने विभागीय कार्यप्रणाली और स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को लेकर जानकारी जुटाई। निरीक्षण के माध्यम से अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया गया।

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