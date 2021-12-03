Charkhi Dadri News: जूनियर नेटबाल टीम के चयन के लिए 90 खिलाड़ियों ने दिया ट्रायल
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Mon, 30 Nov 2026 01:18 AM IST
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चरखी दादरी। नेटबाल एसोसिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट दादरी की ओर से गांव सांवड़ स्थित बाल शिक्षा निकेतन स्कूल में जूनियर वर्ग की जिला नेटबाल टीम (लड़के एवं लड़कियां) के चयन के लिए ट्रायल आयोजित किया गया। इसमें पूरे जिले से करीब 90 खिलाड़ियों ने भाग लेकर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय प्रबंधक शिवकुमार भारद्वाज ने नेटबाल रिंग में गेंद डालकर किया। चरखी दादरी नेटबाल खेल महासंघ के प्रधान मैनपाल सिंह परमार और महासचिव बालकिशन कुमार ने संयुक्त रूप से बताया कि ट्रायल में चयनित खिलाड़ी जिला भिवानी के कलिंगा में आयोजित होने वाली 19वीं जूनियर ट्रेडिशनल, पांचवीं जूनियर फास्ट फाइव और तीसरी जूनियर मिक्स हरियाणा राज्य नेटबाल चैंपियनशिप 2026-27 में चरखी दादरी जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे।
ट्रायल के दौरान महेश कुमार, नमिता, सुनीता और अमन कुमार ने निर्णायक की भूमिका निभाई। इस अवसर पर ग्रामीण कल्याण समिति के अध्यक्ष विकास भारद्वाज, जितेंद्र शर्मा, राजेश शर्मा, ललित डीपीई, रीतिका पीटीआई और मंजू डीपीई सहित अन्य गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
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कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय प्रबंधक शिवकुमार भारद्वाज ने नेटबाल रिंग में गेंद डालकर किया। चरखी दादरी नेटबाल खेल महासंघ के प्रधान मैनपाल सिंह परमार और महासचिव बालकिशन कुमार ने संयुक्त रूप से बताया कि ट्रायल में चयनित खिलाड़ी जिला भिवानी के कलिंगा में आयोजित होने वाली 19वीं जूनियर ट्रेडिशनल, पांचवीं जूनियर फास्ट फाइव और तीसरी जूनियर मिक्स हरियाणा राज्य नेटबाल चैंपियनशिप 2026-27 में चरखी दादरी जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे।
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ट्रायल के दौरान महेश कुमार, नमिता, सुनीता और अमन कुमार ने निर्णायक की भूमिका निभाई। इस अवसर पर ग्रामीण कल्याण समिति के अध्यक्ष विकास भारद्वाज, जितेंद्र शर्मा, राजेश शर्मा, ललित डीपीई, रीतिका पीटीआई और मंजू डीपीई सहित अन्य गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
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