Charkhi Dadri News: ठंड बढ़ते ही बाजार में बढ़ी रौनक, किफायती जूते-चप्पलों की मांग ने पकड़ी रफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Mon, 30 Nov 2026 01:10 AM IST
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चरखी दादरी। मौसम में ठंडक बढ़ने के साथ ही शहर के बाजारों में गर्म कपड़ों के साथ जूते-चप्पलों का कारोबार भी गर्म होने लगा है। सर्दी से बचाव के लिए लोग स्वेटर, जैकेट, गर्म इनर और अन्य कपड़ों की खरीदारी कर रहे हैं, वहीं फुटवियर की दुकानों पर भी ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी है। बाजार में इस बार नए डिजाइन, आकर्षक रंगों और अलग-अलग वैरायटी के जूते-चप्पल उपलब्ध हैं। खास बात यह है कि ग्राहक महंगे ब्रांड के बजाय कम कीमत में अच्छी गुणवत्ता और आकर्षक डिजाइन वाले सामान को अधिक पसंद कर रहे हैं। दुकानदारों के अनुसार शाम के समय बाजार में खरीदारी करने वालों की संख्या ज्यादा रहती है और ठंड बढ़ने के साथ कारोबार में भी तेजी आने की उम्मीद है।
नए डिजाइन और वैरायटी ग्राहकों को कर रही आकर्षित
फुटवियर दुकानदारों का कहना है कि सर्दियों के लिए इस बार बाजार में कई तरह के नए डिजाइन आए हैं। युवाओं में स्पोर्ट्स शूज, कैजुअल शूज और नए स्टाइल के जूतों की मांग है जबकि अन्य ग्राहक रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए आरामदायक फुटवियर खरीद रहे हैं। महिलाओं के लिए भी नए डिजाइन की चप्पलें और सैंडल उपलब्ध हैं। दुकानदारों ने बताया कि ग्राहक खरीदारी से पहले कई दुकानों पर कीमत और डिजाइन की तुलना कर रहे हैं। इसके बाद अपनी पसंद और बजट के अनुसार सामान खरीद रहे हैं।
कम कीमत वाले सामान की मांग अधिक
दुकान सुनील के मुताबिक बाजार में हर बजट के हिसाब से फुटवियर उपलब्ध हैं। हालांकि इस बार कम और मध्यम कीमत वाले जूते-चप्पलों की मांग अधिक देखने को मिल रही है। ग्राहक ऐसे उत्पाद पसंद कर रहे हैं जो देखने में आकर्षक होने के साथ लंबे समय तक इस्तेमाल किए जा सकें। बच्चों के लिए भी रंग-बिरंगे जूते और स्कूल व रोजमर्रा में पहनने वाले फुटवियर की खरीदारी हो रही है।
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शाम पांच बजे के बाद बढ़ती है बाजार में रौनक
दिन के मुकाबले शाम पांच बजे के बाद बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ने लगती है। नौकरीपेशा लोग और परिवार के साथ खरीदारी करने आने वाले ग्राहक इसी समय बाजार पहुंचते हैं। सर्दी के कपड़ों की खरीदारी के साथ जूते-चप्पलों की दुकानों पर भी ग्राहक रुक रहे हैं। दुकानदारों को उम्मीद है कि दिसंबर में ठंड बढ़ने के साथ बिक्री में और तेजी आएगी।
दुकानदारों को अच्छे कारोबार की उम्मीद
दुकानदार सुभाष ने कहा कि मौसम में बदलाव का सीधा असर बाजार की बिक्री पर दिखाई देने लगा है। अभी ग्राहक जरूरत के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं लेकिन आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने पर गर्म जूतों और अन्य फुटवियर की मांग में और इजाफा हो सकता है। दुकानदारों ने बताया कि ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए नए डिजाइन और अलग-अलग कीमतों के उत्पाद मंगवाए जा रहे हैं ताकि हर बजट के ग्राहक को विकल्प मिल सकें।
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नए डिजाइन और वैरायटी ग्राहकों को कर रही आकर्षित
फुटवियर दुकानदारों का कहना है कि सर्दियों के लिए इस बार बाजार में कई तरह के नए डिजाइन आए हैं। युवाओं में स्पोर्ट्स शूज, कैजुअल शूज और नए स्टाइल के जूतों की मांग है जबकि अन्य ग्राहक रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए आरामदायक फुटवियर खरीद रहे हैं। महिलाओं के लिए भी नए डिजाइन की चप्पलें और सैंडल उपलब्ध हैं। दुकानदारों ने बताया कि ग्राहक खरीदारी से पहले कई दुकानों पर कीमत और डिजाइन की तुलना कर रहे हैं। इसके बाद अपनी पसंद और बजट के अनुसार सामान खरीद रहे हैं।
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कम कीमत वाले सामान की मांग अधिक
दुकान सुनील के मुताबिक बाजार में हर बजट के हिसाब से फुटवियर उपलब्ध हैं। हालांकि इस बार कम और मध्यम कीमत वाले जूते-चप्पलों की मांग अधिक देखने को मिल रही है। ग्राहक ऐसे उत्पाद पसंद कर रहे हैं जो देखने में आकर्षक होने के साथ लंबे समय तक इस्तेमाल किए जा सकें। बच्चों के लिए भी रंग-बिरंगे जूते और स्कूल व रोजमर्रा में पहनने वाले फुटवियर की खरीदारी हो रही है।
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शाम पांच बजे के बाद बढ़ती है बाजार में रौनक
दिन के मुकाबले शाम पांच बजे के बाद बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ने लगती है। नौकरीपेशा लोग और परिवार के साथ खरीदारी करने आने वाले ग्राहक इसी समय बाजार पहुंचते हैं। सर्दी के कपड़ों की खरीदारी के साथ जूते-चप्पलों की दुकानों पर भी ग्राहक रुक रहे हैं। दुकानदारों को उम्मीद है कि दिसंबर में ठंड बढ़ने के साथ बिक्री में और तेजी आएगी।
दुकानदारों को अच्छे कारोबार की उम्मीद
दुकानदार सुभाष ने कहा कि मौसम में बदलाव का सीधा असर बाजार की बिक्री पर दिखाई देने लगा है। अभी ग्राहक जरूरत के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं लेकिन आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने पर गर्म जूतों और अन्य फुटवियर की मांग में और इजाफा हो सकता है। दुकानदारों ने बताया कि ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए नए डिजाइन और अलग-अलग कीमतों के उत्पाद मंगवाए जा रहे हैं ताकि हर बजट के ग्राहक को विकल्प मिल सकें।