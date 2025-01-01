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नए डिजाइन और वैरायटी ग्राहकों को कर रही आकर्षितफुटवियर दुकानदारों का कहना है कि सर्दियों के लिए इस बार बाजार में कई तरह के नए डिजाइन आए हैं। युवाओं में स्पोर्ट्स शूज, कैजुअल शूज और नए स्टाइल के जूतों की मांग है जबकि अन्य ग्राहक रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए आरामदायक फुटवियर खरीद रहे हैं। महिलाओं के लिए भी नए डिजाइन की चप्पलें और सैंडल उपलब्ध हैं। दुकानदारों ने बताया कि ग्राहक खरीदारी से पहले कई दुकानों पर कीमत और डिजाइन की तुलना कर रहे हैं। इसके बाद अपनी पसंद और बजट के अनुसार सामान खरीद रहे हैं।कम कीमत वाले सामान की मांग अधिकदुकान सुनील के मुताबिक बाजार में हर बजट के हिसाब से फुटवियर उपलब्ध हैं। हालांकि इस बार कम और मध्यम कीमत वाले जूते-चप्पलों की मांग अधिक देखने को मिल रही है। ग्राहक ऐसे उत्पाद पसंद कर रहे हैं जो देखने में आकर्षक होने के साथ लंबे समय तक इस्तेमाल किए जा सकें। बच्चों के लिए भी रंग-बिरंगे जूते और स्कूल व रोजमर्रा में पहनने वाले फुटवियर की खरीदारी हो रही है।शाम पांच बजे के बाद बढ़ती है बाजार में रौनकदिन के मुकाबले शाम पांच बजे के बाद बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ने लगती है। नौकरीपेशा लोग और परिवार के साथ खरीदारी करने आने वाले ग्राहक इसी समय बाजार पहुंचते हैं। सर्दी के कपड़ों की खरीदारी के साथ जूते-चप्पलों की दुकानों पर भी ग्राहक रुक रहे हैं। दुकानदारों को उम्मीद है कि दिसंबर में ठंड बढ़ने के साथ बिक्री में और तेजी आएगी।दुकानदारों को अच्छे कारोबार की उम्मीददुकानदार सुभाष ने कहा कि मौसम में बदलाव का सीधा असर बाजार की बिक्री पर दिखाई देने लगा है। अभी ग्राहक जरूरत के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं लेकिन आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने पर गर्म जूतों और अन्य फुटवियर की मांग में और इजाफा हो सकता है। दुकानदारों ने बताया कि ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए नए डिजाइन और अलग-अलग कीमतों के उत्पाद मंगवाए जा रहे हैं ताकि हर बजट के ग्राहक को विकल्प मिल सकें।