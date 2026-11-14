{"_id":"6af861d425db487a06067bf7","slug":"video-chief-minister-nayab-singh-saini-attended-the-wedding-ceremony-of-mla-umed-singhs-daughter-2026-11-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"विधायक उमेद सिंह की बेटी के विवाह समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चरखी दादरी, 14 नवंबर। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शनिवार को हल्का बाढ़ड़ा के विधायक उमेद सिंह पातुवास की सुपुत्री डॉ दीक्षा के विवाह समारोह में अपना आशीर्वाद देने गांव पातुवास पहुंचे। मुख्यमंत्री ने विधायक की सुपुत्री डॉ दीक्षा को शुभकामनाएं दी। इस दौरान सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, दादरी के विधायक सुनील सतपाल सांगवान, भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ, बवानी खेड़ा विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि, डीसी मनदीप कौर, एसपी लोगेश कुमार पी, भाजपा जिलाध्यक्ष राष्ट्रदीप परमार, भिवानी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक, जिला महामंत्री रमेश पचेरवाल आदि पार्टी के नेता वी पदाधिकारी मौजूद रहे। विवाह समारोह में विधायक की सुपुत्री डॉ दीक्षा को आशीर्वाद देने पहुंचे पार्टी के कार्यकताओं और पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से आत्मीयता से मुलाकात की। मुख्यमंत्री विधायक के परिवार सदस्यों के साथ सेल्फी भी ली।

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