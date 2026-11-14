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Charkhi Dadri News: पुलिस ने अभियान चलाकर 67 वाहन जांचे, 7 के काटे चालान

Sat, 14 Nov 2026 02:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:08 AM IST
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The police conducted an operation, checked 67 vehicles, and issued challans to 7
चरखी दादरी। अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसने के लिए दादरी पुलिस ने 12-13 नवंबर की मध्यरात्रि को एक सघन चेकिंग अभियान चलाया। यह अभियान दादरी-महेंद्रगढ़ मुख्य मार्ग पर स्थित नाका आदमपुर पर हुआ। पुलिस ने इस दौरान 67 वाहनों की जांच की। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर सात वाहनों के चालान भी काटे गए। चार संदिग्ध व्यक्तियों की भी जांच-पड़ताल की गई।
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यह अभियान पुलिस अधीक्षक लोगेश कुमार पी. के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। डीएसपी धीरज कुमार ने इस कार्रवाई का नेतृत्व किया। इंस्पेक्टर श्यामलाल ने अभियान की अगुवाई की। अभियान में 15 पुलिसकर्मियों की एक विशेष टीम तैनात थी। पुलिसकर्मियों ने नाके से गुजरने वाले सभी छोटे-बड़े वाहनों को रुकवाकर उनकी गहनता से जांच की। रात के समय संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए धातु संसूचक और टॉर्च का इस्तेमाल किया गया। टीम ने वाहनों की डिकी, सीटों के नीचे और अन्य हिस्सों की बारीकी से तलाशी ली।
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मध्यरात्रि तक चले इस अभियान में कुल 67 वाहनों की जांच पूरी हुई। यातायात नियमों की अनदेखी और लापरवाही बरतने वाले सात वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान काटे गए। बिना किसी उचित कारण के देर रात घूम रहे चार संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ कर उनकी विस्तृत जांच-पड़ताल भी की गई।
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