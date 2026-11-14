Charkhi Dadri News: दादरी की हवा में आया सुधार, एक्यूआई 337 से गिरकर 196 पर पहुंचा

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इस गिरावट के साथ ही शहर की हवा रेड जोन से बाहर निकलकर मध्यम श्रेणी में आ गई है। प्रशासन की सख्ती और नगर परिषद द्वारा सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाने से यह सुधार दर्ज किया गया है।पिछले कई दिनों से शहर और आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ा हुआ था। सुबह और शाम के समय वातावरण में धुंध और स्मॉग की मोटी परत दिखाई दे रही थी। धूल और धुएं के कणों के कारण दृश्यता भी प्रभावित हो रही थी। प्रदूषण के बढ़ते स्तर के चलते लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में परेशानी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।विशेषकर बुजुर्गों, बच्चों और सांस के मरीजों के लिए प्रदूषित हवा परेशानी का कारण बनी हुई थी। आसमान में कई दिनों से छाई स्मॉग की चादर भी काफी हद तक छंट गई है। इससे आम लोगों के साथ-साथ सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों ने भी राहत महसूस की है। हालांकि, पचनंद चौक व महेंद्रगढ़ चूंगी के पास कचरे में कई जगहों पर आग लगाई गई है, जिनसे धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया।प्रशासन की सख्ती और उपाय : प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए प्रशासन की ओर से सख्ती बढ़ाई गई है। नगर परिषद ने भी शहर की सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाना शुरू किया। इसका उद्देश्य सड़कों पर जमा धूल के कणों को हवा में उड़ने से रोकना था। इसके अलावा, प्रदूषण फैलाने वाले कारकों पर नियंत्रण के लिए संबंधित विभागों को भी सक्रिय किया गया।