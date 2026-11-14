Charkhi Dadri News: जनता महाविद्यालय में आयोजित हुई निबंध लेखन व क्विज प्रतियोगिता

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विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में गठित इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब (ईएलसी) के माध्यम से पहले संस्थान स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं। इनमें विजेता रहे विद्यार्थियों ने अगले चरण की प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता के दौरान निबंध लेखन और क्विज श्रेणी से 10-10 विजेता विद्यार्थियों का चयन जिला स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं के लिए किया गया।जनता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. जयवीर सिंह ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपने मताधिकार और मतदान से जुड़े कर्तव्यों की जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने युवाओं से लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाने और स्वयं जागरूक मतदाता बनने के साथ दूसरों को भी मतदान के प्रति प्रेरित करने का आह्वान किया।समिति का किया गठनप्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए चुनाव आयोग की ओर से एक समिति का गठन किया गया था। इसमें खंड शिक्षा अधिकारी संध्या सुमन को नोडल अधिकारी, जनता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. जयवीर सिंह को सचिव तथा प्राचार्य विजय कुमार, रिंकू सिंह यादव और पीकन कुमारी को सदस्य नामित किया गया।निर्णायक मंडल में ये थे शामिलप्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में डॉ. सुरेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह, अनीता भारद्वाज, देवेंद्र महेंद्र, रमन श्योराण और देवेंद्र फोगाट ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। कार्यक्रम के अंत में प्रतियोगिता के नोडल अधिकारी प्राचार्य विजय कुमार ने सभी प्रतिभागियों, अतिथियों और आयोजन में सहयोग करने वालों का आभार व्यक्त किया।