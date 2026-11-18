{"_id":"6afd7b2cac81eea5de018366","slug":"video-online-applications-for-the-haryana-teacher-eligibility-test-2026-are-now-live-2026-11-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2026 का परीक्षा के लाइव हुए आनलाइन आवेदन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2026 का परीक्षा के लाइव हुए आनलाइन आवेदन
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने बुधवार से हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2026 की परीक्षा के आनलाइन आवेदन लाइव कर दिए हैं। एचटेट-2026 का परीक्षा शेड्यूल के हिसाब से 26 दिसंबर (शनिवार) को लेवल-3 की परीक्षा शाम की सिफ्ट में दोपहर 3 बजे से साढ़े 5 बजे तक होगी। वहीं 27 दिसंबर (रविवार) को सुबह की शिफ्ट में लेवल-2 की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर साढ़े 12 बजे तक परीक्षा होगी।
वहीं लेवल-1 की परीक्षा रविवार शाम की शिफ्ट में दोपहर 3 बजे से शाम साढ़े 5 बजे तक होगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष शंकरलाल धूपड़ और सचिव बाबूलाल कारवा ने बताया कि 27 नवंबर तक अभ्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि एचटेट परीक्षा में एक लेवल के लिए 1200 रुपये और दो लेवलों में आवेदन के लिए दो हजार और तीनों लेवलों की परीक्षा देने के लिए 2600 रुपये शुल्क लिया जाएगा।
बोर्ड सचिव दीपक बाबूलाल ने बताया कि इस बार एचटेट की परीक्षा कार्बन लैस ओएमआर सीट रहेगी, यानी परीक्षार्थी अपने साथ ही एक कार्बन कॉपी साथ ले जा सकेगा। जिससे उसे उत्तर कूंजी जारी होने पर अपने पश्नों के संंबंध में किसी भी तरह के संशय से मुक्ति मिलेगी वहीं परीक्षा की पारदर्शिता भी पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।