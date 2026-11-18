दक्षिण हरियाणा के लोगों की वर्षों पुरानी रेल कनेक्टिविटी की मांग अब साकार होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। फर्रुखनगर-लोहारू नई रेल लाइन (साउथ हरियाणा इकोनॉमिक रेल कॉरिडोर) परियोजना का फाइनल लोकेशन सर्वे (एफएलएस) पूरा हो चुका है। इस महत्वपूर्ण परियोजना को आगे बढ़ाने में पूर्व राज्यसभा सांसद किरण चौधरी द्वारा सांसद रहते हुए किए गए निरंतर प्रयासों और पैरवी की अहम भूमिका रही है। उन्होंने इस मांग को संसद में प्रमुखता से उठाने के साथ-साथ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर लगातार पत्र लिखे और परियोजना को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

किरण चौधरी ने 11 अगस्त 2025 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर झज्जर-लोहारू नई रेल लाइन की फिजिबिलिटी रिपोर्ट (व्यवहार्यता रिपोर्ट) जल्द तैयार करवाने का अनुरोध किया था। उन्होंने पत्र में स्पष्ट किया था कि दक्षिण हरियाणा में बेहतर रेल कनेक्टिविटी के लिए इस नई रेल लाइन की आवश्यकता है। इससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलने के साथ राजस्थान और गुजरात की ओर जाने के लिए छोटा रेल मार्ग उपलब्ध हो सकेगा।उन्होंने अपने पत्र में यह भी सुझाव दिया था कि यह रेल लिंक प्रस्तावित हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर (एचओआरसी) का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है, जो झज्जर को बहादुरगढ़, गुरुग्राम और अन्य प्रमुख स्थानों से जोड़ने में सहायक होगा। उन्होंने रेल मंत्री से आग्रह किया था कि इस परियोजना को भविष्य की रेल विकास योजनाओं में शामिल करने के लिए जल्द से जल्द व्यवहार्यता अध्ययन शुरू करवाया जाए।इसके बाद 8 नवंबर 2025 को किरण चौधरी ने रेल मंत्री को एक और पत्र लिखा। इसमें उन्होंने परियोजना पर हुई प्रगति के संदर्भ में रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया और इस परियोजना को दक्षिण हरियाणा के लोगों की लंबे समय से लंबित मांग बताया। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया कि इस रेल परियोजना से झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी और लोहारू के बीच रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी।साथ ही क्षेत्र को दिल्ली के बिजवासन रेलवे टर्मिनल और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर से जोड़ने में भी मदद मिलेगी। किरण चौधरी ने इस पत्र में हरियाणा के फतेहगढ़ को महत्वपूर्ण जंक्शन के रूप में विकसित करने और बिजवासन तक बेहतर रेल कनेक्टिविटी का प्रस्ताव भी रखा था। उन्होंने परियोजना को व्यापार, यात्री आवागमन और संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया था।