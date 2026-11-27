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ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सेंट नारी शक्ति योजना से महिलाओं को मिलेगा आर्थिक सशक्तिकरण का सहारा
भिवानी। महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से सेंट नारी शक्ति योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जुड़ी महिलाओं को अपने सपनों को साकार करने, स्वरोजगार शुरू करने और आगे बढ़ने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है।
योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों के लिए विभिन्न व्यक्तिगत वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। इनमें आसान ऋण सुविधा, आकर्षक ब्याज दर, आसान पुनर्भुगतान और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाकर उनकी आमदनी बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
योजना के माध्यम से महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, हस्तशिल्प, छोटे कारोबार और अन्य स्वरोजगार गतिविधियों को आगे बढ़ा सकती हैं। इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ परिवार और समाज में उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी। बैंक का संदेश है कि जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो राष्ट्र भी प्रगति करता है। सेंट नारी शक्ति योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
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