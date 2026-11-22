भाजपा सरकार ने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए : स्वाति भारद्वाज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 10:48 PM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 10:48 PM IST
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भिवानी। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता एवं महिला शहरी प्रधान डॉ. स्वाति भारद्वाज ने कहा कि भाजपा पर वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं जिससे संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले भाजपा ने जनता से कई बड़े वादे किए थे लेकिन 12 साल के कार्यकाल में उन्हें पूरा नहीं किया।
धारेडू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और युवाओं से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने, युवाओं को रोजगार देने और प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपये जमा करवाने जैसे वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। महिला शहरी प्रधान ने हलके के विभिन्न गांवों में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों और युवाओं को संबोधित कर उन्हें जागरूक किया।
उन्होंने कहा कि जनता अब चुनावी वादों और लोकतंत्र से जुड़े मुद्दों पर जवाब मांग रही है। उन्होंने भाजपा शासनकाल में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई। उनका कहना था कि महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को महिलाओं से किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में ठोस प्रयास करने चाहिए।
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धारेडू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और युवाओं से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने, युवाओं को रोजगार देने और प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपये जमा करवाने जैसे वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। महिला शहरी प्रधान ने हलके के विभिन्न गांवों में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों और युवाओं को संबोधित कर उन्हें जागरूक किया।
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उन्होंने कहा कि जनता अब चुनावी वादों और लोकतंत्र से जुड़े मुद्दों पर जवाब मांग रही है। उन्होंने भाजपा शासनकाल में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई। उनका कहना था कि महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को महिलाओं से किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में ठोस प्रयास करने चाहिए।
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