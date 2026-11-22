विज्ञापन

नगर कीर्तन को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। संगत ने गुरु नानक देव की शिक्षाओं का स्मरण करते हुए सभी धर्मों और वर्गों के लोगों से मिल-जुलकर रहने तथा एक-दूसरे का सम्मान करने का आह्वान किया। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सदस्यों ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य धार्मिक आस्था के साथ समाज में प्रेम और भाईचारे की भावना को मजबूत करना भी है।उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव ने हमेशा मानवता, समानता और सेवा का संदेश दिया। उनकी शिक्षाएं जाति और धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर सभी को साथ लेकर चलने की प्रेरणा देती हैं। इस अवसर पर शहरवासियों ने भी प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गुरु साहिब की शिक्षाएं आज भी समाज को सही दिशा दिखा रही हैं। आपसी प्रेम, सद्भाव और एकता से ही समाज और देश को आगे बढ़ाया जा सकता है।