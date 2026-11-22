Bhiwani News: गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर निकाला नगर कीर्तन, भाईचारे का दिया संदेश
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 10:48 PM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 10:48 PM IST
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भिवानी। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में शहर में नगर कीर्तन निकाला गया। पंज प्यारों की अगुवाई में घंटाघर स्थित गुरुद्वारे से शुरू हुई शोभायात्रा शहर के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरी और साध संगत ने लोगों को प्रेम, एकता, समानता और आपसी भाईचारे का संदेश दिया।
नगर कीर्तन को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। संगत ने गुरु नानक देव की शिक्षाओं का स्मरण करते हुए सभी धर्मों और वर्गों के लोगों से मिल-जुलकर रहने तथा एक-दूसरे का सम्मान करने का आह्वान किया। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सदस्यों ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य धार्मिक आस्था के साथ समाज में प्रेम और भाईचारे की भावना को मजबूत करना भी है।
उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव ने हमेशा मानवता, समानता और सेवा का संदेश दिया। उनकी शिक्षाएं जाति और धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर सभी को साथ लेकर चलने की प्रेरणा देती हैं। इस अवसर पर शहरवासियों ने भी प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गुरु साहिब की शिक्षाएं आज भी समाज को सही दिशा दिखा रही हैं। आपसी प्रेम, सद्भाव और एकता से ही समाज और देश को आगे बढ़ाया जा सकता है।
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नगर कीर्तन को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। संगत ने गुरु नानक देव की शिक्षाओं का स्मरण करते हुए सभी धर्मों और वर्गों के लोगों से मिल-जुलकर रहने तथा एक-दूसरे का सम्मान करने का आह्वान किया। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सदस्यों ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य धार्मिक आस्था के साथ समाज में प्रेम और भाईचारे की भावना को मजबूत करना भी है।
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उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव ने हमेशा मानवता, समानता और सेवा का संदेश दिया। उनकी शिक्षाएं जाति और धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर सभी को साथ लेकर चलने की प्रेरणा देती हैं। इस अवसर पर शहरवासियों ने भी प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गुरु साहिब की शिक्षाएं आज भी समाज को सही दिशा दिखा रही हैं। आपसी प्रेम, सद्भाव और एकता से ही समाज और देश को आगे बढ़ाया जा सकता है।
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