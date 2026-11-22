Bhiwani News: माटी कला बोर्ड चेयरमैन अनूप प्रजापति का 29 को होगा अभिनंदन
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 10:46 PM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 10:46 PM IST
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भिवानी। हरियाणा माटी कला बोर्ड के चेयरमैन अनूप प्रजापति के सम्मान में 29 नवंबर को भिवानी में अभिनंदन समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह की तैयारियों को लेकर रविवार को प्रजापति व धानक समाज की बैठक हुई, जिसमें आयोजन को भव्य बनाने के लिए विभिन्न व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई।
कन्हैया लाल अस्पताल के पास स्थित कुम्हारों की गली में हुई बैठक में समाज के गणमान्य लोगों ने भाग लिया। समारोह संयोजक लीलाराम प्रजापति और भाजपा मजदूर प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश सह संयोजक भगवानदास कालिया ने बताया कि चेयरमैन बनने के बाद अनूप प्रजापति पहली बार भिवानी पहुंचेंगे।
कालिया ने बताया कि 29 नवंबर को सुबह 10 बजे हनुमान गेट के नजदीक सर्कुलर रोड स्थित चेजारान धर्मशाला में स्वागत एवं अभिनंदन समारोह होगा। उन्होंने कहा कि अनूप प्रजापति को हरियाणा माटी कला बोर्ड के चेयरमैन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलना समाज के लिए गौरव की बात है। समारोह में समाज के गणमान्य व्यक्तियों, प्रबुद्धजनों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। बैठक में गौरी शंकर ठेकेदार, मास्टर वेदप्रकाश, राजकुमार, पूर्व जेलर सुखदेव प्रजापति और बबलू हलवाई मौजूद रहे।
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कन्हैया लाल अस्पताल के पास स्थित कुम्हारों की गली में हुई बैठक में समाज के गणमान्य लोगों ने भाग लिया। समारोह संयोजक लीलाराम प्रजापति और भाजपा मजदूर प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश सह संयोजक भगवानदास कालिया ने बताया कि चेयरमैन बनने के बाद अनूप प्रजापति पहली बार भिवानी पहुंचेंगे।
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कालिया ने बताया कि 29 नवंबर को सुबह 10 बजे हनुमान गेट के नजदीक सर्कुलर रोड स्थित चेजारान धर्मशाला में स्वागत एवं अभिनंदन समारोह होगा। उन्होंने कहा कि अनूप प्रजापति को हरियाणा माटी कला बोर्ड के चेयरमैन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलना समाज के लिए गौरव की बात है। समारोह में समाज के गणमान्य व्यक्तियों, प्रबुद्धजनों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। बैठक में गौरी शंकर ठेकेदार, मास्टर वेदप्रकाश, राजकुमार, पूर्व जेलर सुखदेव प्रजापति और बबलू हलवाई मौजूद रहे।
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