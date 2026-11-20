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आदर्श महिला महाविद्यालय में वीरवार को अमर उजाला की ओर से अपराजिता के अंतर्गत नारी उत्थान विषय पर प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्धक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को समाज में महिलाओं की बदलती भूमिका, उनके संवैधानिक अधिकारों, सामाजिक कर्तव्यों तथा आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक करना रहा। इस अवसर पर महाविद्यालय की करीब 60 से अधिक छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में वैश्य महाविद्यालय भिवानी के अंग्रेजी विभाग से डॉ. वंदना वत्स ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि महाराजा नीमपाल राजकीय महाविद्यालय भिवानी की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. निधि शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। महाविद्यालय प्रांगण में पहुंचने पर अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्य अतिथि डॉ. वंदना वत्स ने अपने संबोधन में कहा कि नारी उत्थान केवल नारों या भाषणों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह महिलाओं के भीतर छिपे आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और बौद्धिक सशक्तिकरण से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि आज के समय में महिलाएं शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, प्रशासन, खेल और उद्यमिता सहित हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि वास्तविक परिवर्तन तभी संभव है जब बेटियां स्वयं अपनी क्षमताओं को पहचानें और किसी भी प्रकार के सामाजिक पूर्वाग्रह या संकोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ें। डॉ. वत्स ने कहा कि उच्च शिक्षा और संवाद कौशल किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारते हैं। उन्होंने छात्राओं को प्रेरित किया कि वे केवल डिग्री प्राप्त करने तक सीमित न रहें, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाली संवेदनशील और जागरूक नागरिक बनें। विशिष्ट अतिथि डॉ. निधि शर्मा ने महिलाओं के अधिकार और कर्तव्य विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि कानून और संविधान ने महिलाओं को समानता, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान से जुड़े अनेक अधिकार प्रदान किए हैं, लेकिन अधिकारों का सही अर्थ तभी सार्थक होता है जब उनके साथ कर्तव्यों का संतुलन भी बना रहे। डॉ. शर्मा ने व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से छात्राओं को उनके कानूनी और सामाजिक अधिकारों के प्रति सचेत किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आत्मरक्षा, आर्थिक साक्षरता और मानसिक दृढ़ता आज की युवा पीढ़ी के लिए सबसे बड़े संबल हैं। उन्होंने छात्राओं से आह्वान किया कि वे किसी भी विषम परिस्थिति में घबराएं नहीं, बल्कि उपलब्ध संसाधनों, कानूनी प्रावधानों और परिवार व समाज के सकारात्मक सहयोग से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हों। अपराजिता कार्यक्रम के दौरान आयोजित संवाद सत्र में लगभग 60 से अधिक छात्राओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। छात्राओं ने नारी सशक्तिकरण, करियर निर्माण, समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में आ रहे बदलाव और आधुनिक चुनौतियों से जुड़े कई प्रश्न पूछे, जिनका अतिथियों ने सहजता और स्पष्टता के साथ उत्तर दिया। छात्राओं के चेहरों पर उत्साह और आत्मविश्वास साफ नजर आया। कार्यक्रम का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि महाविद्यालय की छात्राएं ज्ञान, संस्कार और आत्मनिर्भरता के बल पर अपराजिता की भावना को अपने जीवन में उतारेंगी और समाज में नारी उत्थान की मजबूत कड़ी बनेंगी।

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