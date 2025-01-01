विज्ञापन



उसकी पदोन्नति पर उनके शुरुआती कोच और चाचा संदीप सिंह लंबोरिया व परविंदर सिंह बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में हवलदार के रूप में भर्ती होने वाली जैस्मिन ने रिंग के अंदर अपने दमदार मुक्कों और अनुशासन के बल पर यह गौरवपूर्ण मुकाम हासिल किया है। संदीप लंबोरिया ने बताया कि वर्ष 2025 में लिवरपूल विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप (57 किग्रा) और अस्ताना व नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने इतिहास रचा। वर्ष 2026 में भी उनका शानदार फॉर्म जारी रहा। उन्होंने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में 57 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और उलानबटार एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक अपने नाम किया। पेरिस ओलंपिक 2024 में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली जैस्मिन को विश्व चैंपियन बनने की उपलब्धि पर जनवरी 2026 में प्रतिष्ठित सेना पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। संदीप लंबोरिया ने कहा कि 14 साल की उम्र में जब जैस्मिन ने घर के आंगन में अभ्यास शुरू किया था, तभी परिवार के लोगों को उसकी आंखों में बड़ा सपना दिख गया था। पहले वह रक्षात्मक खेलती थी, लेकिन कड़ी मेहनत से उसने अपने आक्रामक खेल और ताकत पर काम किया। सेना में सूबेदार बनना उसकी वर्षों की तपस्या का फल है। अब उसका अगला लक्ष्य 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतना है।

विज्ञापन

भिवानी। देश की पहली महिला सैन्य मुक्केबाज, ओलंपियन और विश्व चैंपियन जैस्मिन लंबोरिया को भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नति मिलने के बाद परिवार में जश्न का माहौल है।