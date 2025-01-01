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मुख्य अतिथि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रो. दीप्ति धर्माणी ने कहा कि एनसीसी विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और राष्ट्रसेवा की भावना विकसित करने का सशक्त माध्यम है। एनसीसी युवाओं को शारीरिक एवं मानसिक रूप से मजबूत बनाने के साथ-साथ उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा भी देती है। उन्होंने कैडेट्स को जीवन में अनुशासन और समर्पण को अपनाते हुए देश एवं समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का आह्वान किया।कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. संजय गोयल ने कहा कि एनसीसी विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण और उनमें राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय की एनसीसी इकाई कैडेट्स के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर गतिविधियां आयोजित कर रही है।एनसीसी अधिकारी मेजर डॉ. अनिल तंवर ने एनसीसी दिवस सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सप्ताह भर कैडेट्स ने फायरिंग, परेड, योगा, सांस्कृतिक अभ्यास, पौधरोपण, साइबर अपराध जागरूकता, यातायात नियमों के प्रति जागरूकता सहित विभिन्न रचनात्मक एवं सामाजिक गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं भी करवाई गईं।प्रतियोगिता के परिणामों की जानकारी देते हुए महाविद्यालय के प्रेस प्रवक्ता ललित शर्मा ने बताया कि पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में कैडेट्स निशांत ने प्रथम, मुस्कान ने द्वितीय एवं पूनम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। फायरिंग प्रतियोगिता में कैडेट्स बॉस्को देव ने प्रथम, मुस्कान ने द्वितीय एवं दीपांशु ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। निबंध लेखन प्रतियोगिता में कैडेट्स पलक ने प्रथम, पूनम ने द्वितीय एवं आरती ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।भाषण प्रतियोगिता में कैडेट्स नंदिनी ने प्रथम, पूनम ने द्वितीय एवं अभिनव अंगिरा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। रंगोली मेकिंग प्रतियोगिता में कैडेट्स प्रिया ने प्रथम, बॉस्को देव ने द्वितीय एवं आरती ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। बेस्ट टर्नआउट प्रतियोगिता में कैडेट्स नवनीत ने प्रथम, लोकेश यादव ने द्वितीय एवं तनीषा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।सप्ताहभर की गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं सर्वांगीण प्रतिभा के आधार पर अंडर ऑफिसर अमन यादव को ऑल ओवर बेस्ट कैडेट के खिताब से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के युवा कल्याण विभाग की निदेशिका डॉ. सोनल शेखावत, स्वपोषित विभाग की निदेशक डॉ. प्रोमिला सुहाग, एनसीसी अधिकारी डॉ. मनीष कुमार, लेफ्टिनेंट डॉ. रीना उपस्थित रहे