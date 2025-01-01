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भिवानी। जिले के गांव हेतमपुरा में एक पंच को पंचायती भूमि के आवंटन से जुड़ी शिकायत करने का खामियाजा भुगतना पड़ा। पंच का आरोप है कि रविवार को उस पर पहले गांव और फिर जिला नागरिक अस्पताल परिसर में दोबारा हमला किया गया।हमले में उसे गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल घायल पंच को जिला नागरिक अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जहां उसका उपचार चल रहा है। वहीं मामले की सूचना जुईकलां पुलिस थाना में दी गई है।जिला नागरिक अस्पताल में उपचाराधीन पंच 32 वर्षीय लीलू ने बताया कि वह ग्राम पंचायत हेतमपुरा की मौजूदा ग्राम पंचायत में अपने वार्ड से पंच चयनित है। लीलू ने बताया कि ग्राम पंचायत ने बिना नीलामी के ही गांव के एक व्यक्ति को पंचायती भूमि सस्ते रेट पर आवंटित कर दी। जिसको लेकर उसने ग्राम पंचायत की आरटीआई मांगी थी। इसी रंजिश के चलते भूमि आवंटन कराने वाले आरोपी पक्ष के लोगों ने उस पर हमला कर दिया। लीलू ने बताया कि रविवार सुबह वह रणबीर फौजी के प्लॉट में बैठा था कि इसी दौरान आरोपी पक्ष का परिवार वहां पहुंचा और उसके साथ मारपीट की। इस दौरान रणबीर ने उसका बीच-बचाव करा दिया। उपचार के लिए पहले वह कैरू अस्पताल पहुंचा। इसके बाद वह जिला नागरिक अस्पताल पहुंचा। लीलू का आरोप है कि जब वह जिला नागरिक अस्पताल पहुंचा तो दो कैंपर बुलेरो गाड़ियों में करीब 15 लोग वहां पहुंचे और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। उसके पिता राजबीर ने उसे उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया।इस संबंध में जुई कलां पुलिस थाना के जांच अधिकारी बलजीत सिंह ने बताया कि गांव हेतमपुरा निवासी व्यक्ति की पत्नी की तरफ से शिकायत दी गई है। संबंधित दोनों पक्षों को पुलिस की तरफ से नोटिस देकर एक दिसंबर को थाने में बुलाया गया है। दोनों पक्षों की बातचीत के बाद पुलिस इस संबंध में आगामी कानूनी कार्रवाई करेगी।