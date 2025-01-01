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कंवर महाराज ने कहा कि प्रकृति का नियम है कि मनुष्य दूसरों के प्रति जैसा भाव रखता है, वैसा ही भाव उसे लौटकर मिलता है। प्रेम से प्रेम और द्वेष से द्वेष उत्पन्न होता है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्मों के साथ-साथ विचारों की शुद्धता पर भी ध्यान देना चाहिए।उन्होंने कहा कि संसार के सभी पदार्थ और रिश्ते नाशवान हैं। मनुष्य के साथ केवल उसके कर्म जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया जाए। सभी रिश्तों को प्रेम, ईमानदारी और सच्चाई से निभाते हुए मन सतगुरु को समर्पित करना चाहिए।महाराज ने कहा कि भक्ति से पहले घर-परिवार का वातावरण प्रेमपूर्ण बनाना जरूरी है। माता-पिता की वृद्धावस्था में सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना और बीमारी में देखभाल करना प्रत्येक संतान का परम कर्तव्य है। परिवार में सास-बहू सहित सभी सदस्यों को आपसी प्रेम और सम्मान के साथ रहना चाहिए।उन्होंने कहा कि जरूरत के समय की गई सेवा से मिलने वाली दुआएं जीवन में सुरक्षा कवच बनती हैं। अंत में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार भोजन शरीर की जरूरत है, उसी प्रकार भजन आत्मा की आवश्यकता है। परमात्मा को बाहर खोजने के बजाय सतगुरु से प्राप्त नाम का सुमिरन, ध्यान और भजन-अभ्यास करना चाहिए।