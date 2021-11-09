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परीक्षा का आयोजन एससीईआरटी गुरुग्राम के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा किया गया। यह केंद्र प्रायोजित छात्रवृत्ति योजना है, जिसमें सरकारी विद्यालयों में कक्षा आठवीं में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थी भाग लेते हैं। परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक चार वर्षों के लिए प्रतिमाह 1000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक चयनित विद्यार्थी को कुल 48,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी शिक्षा को निरंतर जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है।जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. निर्मल दहिया के मार्गदर्शन में परीक्षा के संचालन के लिए जिला गणित विशेषज्ञ कपिल शर्मा, को जिला नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था। उन्होंने परीक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं एवं समन्वय की जिम्मेदारी निभाई। परीक्षा के दौरान खंड शिक्षा अधिकारी युद्धवीर सिंह ने कपिल शर्मा के साथ जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर परीक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने केंद्रों पर परीक्षा संचालन, विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का अवलोकन किया।जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. निर्मल दहिया ने परीक्षा के सुचारु आयोजन के लिए संबंधित अधिकारियों, परीक्षा केंद्र अधीक्षकों, पर्यवेक्षकों तथा समस्त परीक्षा स्टाफ के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि एनएमएमएस जैसी छात्रवृत्ति परीक्षाएं प्रतिभाशाली एवं जरूरतमंद विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के बेहतर अवसर प्रदान करती हैं।