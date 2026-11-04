{"_id":"6aeb0ff37d1b688e5d0afc72","slug":"video-a-play-was-staged-on-the-109th-birth-anniversary-of-former-chief-minister-babu-banarsidas-gupta-2026-11-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"पूर्व मुख्यमंत्री बाबू बनारसीदास गुप्त की 109वीं जयंती पर हुआ नाटक मंचन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भिवानी। शिक्षा, राजनीति और मानव कल्याण के लिए जीवन समर्पित करने वाले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबू बनारसीदास गुप्त की 109वीं जयंती बुधवार को आदर्श महिला महाविद्यालय में उनके जीवन पर आधारित नाटक मंचन हुआ। वहीं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी छात्राओं ने शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन शंकरलाल धूपड़ मुख्य अतिथि थे वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजसेवी अशोक बुवानीवाला ने की। कार्यक्रम में शहर के अनेक गणमान्य लोगों ने शिरकत की। पूर्व मुख्यमंत्री बनारसीदास गुप्त के पुत्र अजय गुप्ता ने कहा कि बाबूजी ने हमेशा ही नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किए, जिस जगह पर ये कार्यक्रम हो रहा है, उनकी देन हैं, जहां हजारों छात्राएं उच्च शिक्षा हासिल कर जीवन में आगे बढ़ रही हैं। संवाद गुरुवार, 5 नवंबर 2026 को धूमधाम से मनाई जाएगी। इस अवसर पर बनारसीदास गुप्ता फाउंडेशन एवं वैश्य महाविद्यालय भिवानी द्वारा विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रातः 10:00 बजे उनके निज निवास (1604, सेक्टर-13 हुड्डा, भिवानी) में हवन-यज्ञ होगा। इसके पश्चात प्रातः 11:00 बजे हांसी रोड स्थित बी.डी. गुप्ता स्मृति पार्क में पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। तत्पश्चात प्रातः 11:30 बजे वैश्य महाविद्यालय प्रांगण में पुष्पांजलि कार्यक्रम एवं विशेष सम्मान समारोह आयोजित होगा। इसमें हाल ही में युवा महोत्सव में 'ओवरऑल ट्रॉफी' जीतकर महाविद्यालय का नाम रोशन करने वाले प्रतिभावान युवा कलाकारों और टीम इंचार्जों को सम्मानित किया जाएगा। आयोजकों ने सभी मीडिया बंधुओं व गणमान्य नागरिकों को कार्यक्र

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