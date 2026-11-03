{"_id":"6ae9e3d0cf4b73243804da68","slug":"video-100-participants-from-seven-colleges-showcased-their-talent-in-11-disciplines-of-deepotsav-2026-2026-11-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"दीपोत्सव-2026 की 11 विधाओं में सात महाविद्यालयों के 100 प्रतिभागियों ने दिखाई प्रतिभा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दीपोत्सव-2026 की 11 विधाओं में सात महाविद्यालयों के 100 प्रतिभागियों ने दिखाई प्रतिभा
भिवानी। वैश्य महाविद्यालय भिवानी के स्वपोषित विभाग द्वारा मंगलवार को दीपोत्सव-2026 मनाया। अत: महाविद्यालय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। प्रतियोगिताओं में 11 विधाओं में 7 महाविद्यालयों के 100 प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
समारोह का शुभारंभ वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के अध्यक्ष एडवोकेट शिवरतन गुप्ता, महासचिव पवन बुवानीवाला, वैश्य महाविद्यालय प्रबंध समिति के कोषाध्यक्ष बृजलाल सर्राफ, ट्रस्टी विजयकिशन अग्रवाल, प्राचार्य डाॅ. संजय गोयल, स्वपोषित विभाग की निदेशक डॉ. प्रोमिला सुहाग, महाविद्यालय के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ. हरिकेश पंघाल ने किया। प्रतियोगिताओं के परिणामों की जानकारी देते हुए महाविद्यालय के प्रेस प्रवक्ता ललित शर्मा ने बताया कि रंगोली प्रतियोगिता में आदर्श महिला महाविद्यालय की छात्रा आशा ने प्रथम, राजीव गांधी महिला महाविद्यालय भिवानी की छात्रा सलोनी ने द्वितीय व टी आई टी कॉलेज की छात्रा राखी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।मेहंदी प्रतियोगिता में तो आई टी कॉलेज की छात्रा महक ने प्रथम, चौधरी बंसीलाल पॉलिटेक्निक कॉलेज भिवानी की छात्रा महक जांगड़ा ने द्वितीय व चौधरी बंसीलाल पॉलिटेक्निक कॉलेज भिवानी की छात्रा कीर्ति ने तृतीय स्थान प्राप्त किया
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।