Bhiwani News: भिवानी-बांद्रा टर्मिनल स्पेशल ट्रेन 12 को आंशिक रद्द

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भिवानी। रेलवे प्रशासन ने भिवानी-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन को आंशिक रद किया है। बांद्रा टर्मिनस स्टेशन पर प्लेटफॉर्म निर्माण कार्य के कारण भिवानी-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन को आंशिक रद किया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि गाड़ी संख्या 09006, भिवानी-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन 12 नवंबर को भिवानी से प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन बोरीवली तक ही संचालित होगी। अर्थात बोरीवली-बांद्रा टर्मिनस के मध्य आंशिक रद रहेगी।भिवानी से दोपहर 2:35 बजे रवाना होगी ट्रेनट्रेन भिवानी रेलवे स्टेशन से दोपहर 2:35 बजे रवाना होगी। इसके बाद चरखी दादरी से 3 बजे, कोसली से 3:32 बजे, रेवाड़ी से 4:40 बजे, अलवर से 5:32 बजे और जयपुर से शाम 7:50 बजे रवाना होगी। किशनगढ़ से रात 9:05 बजे, अजमेर से 10:15 बजे और नसीराबाद से 10:48 बजे रवाना होगी।-अगले दिन दोपहर 3:20 बजे पहुंचेगी बोरीवलीअगले दिन ट्रेन भीलवाड़ा से रात 12:30 बजे, चित्तौड़गढ़ से 2:15 बजे, नीमच से 3:03 बजे, मंदसौर से 3:44 बजे और रतलाम से सुबह 5:05 बजे रवाना होगी। इसके बाद वडोदरा से सुबह 9 बजे, सूरत से 11:33 बजे और वापी से दोपहर 1:35 बजे रवाना होकर दोपहर 3:20 बजे बोरीवली पहुंचेगी। सामान्य समय-सारणी के अनुसार ट्रेन शाम 4:10 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचती है, लेकिन 12 नवंबर को वहां तक नहीं जाएगी।