Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   On the night of Diwali, the Superintendent of Police visited police checkpoints and inspected the security arrangements

Bhiwani News: दिवाली की रात पुलिस नाकों पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक, सुरक्षा व्यवस्था जांची

Tue, 10 Nov 2026 12:44 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Tue, 10 Nov 2026 12:44 AM IST
विज्ञापन
On the night of Diwali, the Superintendent of Police visited police checkpoints and inspected the security arrangements
भिवानी। दिवाली की देर रात तक शहर के चौक चौराहों व नाकों पर पुलिस मुस्तैदी से डटी रही वहीं पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा ने देर रात को शहर की सड़कों पर उतर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस नाकों पर तैनात व ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों को मिठाई खिलाकर दिवाली की शुभकामनाएं दी वहीं सुरक्षा के लिए मुस्तैदी देख उनका उत्साह वर्धन किया।
विज्ञापन

दिवाली की रात को पुलिस अधीक्षक शहर के हांसी गेट, घंटाघर सहित शहर के बाजारों पर लगाए गए नाकों पर पहुंचे और वहां तैनात पुलिस कर्मचारियों से बातचीत की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कर्मचारियों को मिठाई खिलाकर दिवाली की शुभकमनाएं देते हुए कहा कि पुलिस कर्मचारियों की कर्तव्य परायणता की बदौलत ही लोग अपने घर के अंदर सुकून से त्योहारों की खुशियां साझा कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हुए हर परिस्थिति में अपने कार्य को बखूबी करने का भी संदेश दिया। इस मौके पर उनके साथ डीएसपी भिवानी अनूप सहित संबंधित थाना के पुलिस थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक ने शहर के व्यापारियों और कारोबारियों से भी सुरक्षा को लेकर बातचीत की और फीड बैक लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed