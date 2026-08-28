Hindi News
›
Video
›
Haryana
›
Ambala News
›
Massive fire breaks out early morning at Rej Industries in Ambala: Goods on the first floor reduced to ashes, losses worth lakhs; owner says...
{"_id":"6a9127f646c199de6b01cfc2","slug":"video-massive-fire-breaks-out-early-morning-at-rej-industries-in-ambala-goods-on-the-first-floor-reduced-to-ashes-losses-worth-lakhs-owner-says-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"अंबाला में रेज इंडस्ट्रीज में तड़के भीषण आग, पहली मंजिल का सामान जलकर खाक, लाखों का नुकसान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अंबाला में रेज इंडस्ट्रीज में तड़के भीषण आग, पहली मंजिल का सामान जलकर खाक, लाखों का नुकसान
इंडस्ट्रियल एरिया के पास आजाद नगर स्थित रेज इंडस्ट्रीज में शुक्रवार तड़के करीब 5 बजे अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और लपटें इमारत की पहली मंजिल तक पहुंच गईं।
हादसे में पहली मंजिल पर रखा सारा सामान, कच्चा माल और उपकरण जलकर पूरी तरह खाक हो गए। फैक्टरी मालिक के अनुसार, इस अग्निकांड में लाखों रुपये का भारी नुकसान हुआ है। कैंट की तीन, सिटी व बराड़ा की पांच गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।