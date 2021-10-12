Ambala News: जीटी रोड का चौड़ीकरण राहगीरों के लिए बना मुसीबत, राहगीर रोजाना हो रहे चोटिल
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:21 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:21 AM IST
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पानीपत। जीटी रोड पर सर्विस लेन में किया गया चौड़ीकरण राहगीरों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। गलत दिशा में तेज गति से वाहनाें के आने से राहगीर रोज चोटिल हो रहे हैं।रही है। राहगीरों ने पुलिसकर्मियों को इस मामले से कई बार अवगत कराया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया गया।
राहगीर विनोद, मनोज और रविंद्र ने बताया कि जीटी रोड चौड़ीकरण होने से बड़ी संख्या में बाइक सवार और अन्य वाहन चालक गलत दिशा में आते है। इससे राहगीरोंं को वहां से गुजरते समय हादसों का खतरा सताता है। इसके लिए कई बार जीटी रोड पर तैनात पुलिस कर्मियों को अवगत कराना भी कोई काम नहीं आया है। राहगीरों ने पुलिस कर्मियों पर लापरवाही के आरोप लगाए है।
वर्जन :
जीटी रोड पर लाल बत्ती चौक से आगे चौड़ीकरण होने के बाद गलत दिशा में आने वाले वाहनों के लगातार चालान किए जा रहे हैं। इसके लिए अलग से टीम का गठन किया गया है। इससे राहगीरोंं और वाहन चालकोंं को कोई परेशानी न हो। वाहन चालकोंं के लिए जीटी रोड पर हर मोड चौराहे पर पुलिसकर्मियोंं की तैनाती की गई है।
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सुरेश सैनी, डीएसपी यातायात प्रभारी, पानीपत।
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राहगीर विनोद, मनोज और रविंद्र ने बताया कि जीटी रोड चौड़ीकरण होने से बड़ी संख्या में बाइक सवार और अन्य वाहन चालक गलत दिशा में आते है। इससे राहगीरोंं को वहां से गुजरते समय हादसों का खतरा सताता है। इसके लिए कई बार जीटी रोड पर तैनात पुलिस कर्मियों को अवगत कराना भी कोई काम नहीं आया है। राहगीरों ने पुलिस कर्मियों पर लापरवाही के आरोप लगाए है।
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जीटी रोड पर लाल बत्ती चौक से आगे चौड़ीकरण होने के बाद गलत दिशा में आने वाले वाहनों के लगातार चालान किए जा रहे हैं। इसके लिए अलग से टीम का गठन किया गया है। इससे राहगीरोंं और वाहन चालकोंं को कोई परेशानी न हो। वाहन चालकोंं के लिए जीटी रोड पर हर मोड चौराहे पर पुलिसकर्मियोंं की तैनाती की गई है।
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सुरेश सैनी, डीएसपी यातायात प्रभारी, पानीपत।