Ambala News: जीटी रोड का चौड़ीकरण राहगीरों के लिए बना मुसीबत, राहगीर रोजाना हो रहे चोटिल

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राहगीर विनोद, मनोज और रविंद्र ने बताया कि जीटी रोड चौड़ीकरण होने से बड़ी संख्या में बाइक सवार और अन्य वाहन चालक गलत दिशा में आते है। इससे राहगीरोंं को वहां से गुजरते समय हादसों का खतरा सताता है। इसके लिए कई बार जीटी रोड पर तैनात पुलिस कर्मियों को अवगत कराना भी कोई काम नहीं आया है। राहगीरों ने पुलिस कर्मियों पर लापरवाही के आरोप लगाए है।वर्जन :जीटी रोड पर लाल बत्ती चौक से आगे चौड़ीकरण होने के बाद गलत दिशा में आने वाले वाहनों के लगातार चालान किए जा रहे हैं। इसके लिए अलग से टीम का गठन किया गया है। इससे राहगीरोंं और वाहन चालकोंं को कोई परेशानी न हो। वाहन चालकोंं के लिए जीटी रोड पर हर मोड चौराहे पर पुलिसकर्मियोंं की तैनाती की गई है।सुरेश सैनी, डीएसपी यातायात प्रभारी, पानीपत।