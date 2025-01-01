Ambala News: अवैध रूप से रेलवे लाइन पार करने वाले 25 लोगों को पकड़ा

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संवाद न्यूज एजेंसीअंबाला। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने रेलवे ट्रैक पर अनधिकृत रूप से आवाजाही करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसा है। अंबाला सिटी और अंबाला कैंट रेलवे स्टेशनों के बीच लाइन पार कर रहे 25 लोगों को पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई की है।इस कार्रवाई के दौरान आरपीएफ ने टीम तैनात की थी। टीम ने गश्त के दौरान रेलवे ट्रैक पार करते हुए 25 लोगों को काबू किया। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन की आरपीएफ पोस्ट में इन सभी के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पकड़े गए सभी आरोपियों को एसआरएम की विशेष अदालत में पेश किया गया। अदालत ने प्रत्येक आरोपी पर 500-500 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना राशि जमा कराने के बाद ही सभी को जाने की अनुमति दी गई।समय बचाने के चक्कर में जान जोखिम में न डालें। ट्रैक पार करने के लिए हमेशा फुटओवर ब्रिज, अंडरपास या अधिकृत रास्तों का ही प्रयोग करें। सावधानी ही सुरक्षा का एकमात्र रास्ता है।रविंदर सिंह, प्रभारी आरपीएफ,अंबाला।