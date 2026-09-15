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दाह संस्कार में गए दो लोग बिजली तार की चपेट में आए, लोगों ने बचाई जान

Rohit Singh

Updated Tue, 15 Sep 2026 10:36 AM IST Updated Tue, 15 Sep 2026 10:36 AM IST







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सिकरीगंज के एक व्यक्ति की दाह संस्कार में गए दो लोग बिजली के पोल सहित गिरे तार की चपेट में आ गए। साथ गए लोगों ने लकड़ी-डंडे की मदद से दोनों की जान बचाई। लोगों की तत्परता के कारण दोनों लोग सुरक्षित हैं। लोगों ने बिजली निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। ... और पढ़ें

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