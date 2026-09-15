Gorakhpur News: हत्या की साजिश में पीएसी जवान की भूमिका पर संदेह

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सूत्रों के अनुसार, हत्या के लिए पिस्टल खरीदने को करीब डेढ़ लाख रुपये दिए गए थे। पुलिस को पिस्टल बरामद होने की भी जानकारी मिली है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आरोपियों की तलाश में शनिवार रात से एसटीएफ और क्राइम ब्रांच की टीमें अलग-अलग स्थानों पर दबिश दे रही हैं।जांच में सामने आया है कि आरोपी खजनी क्षेत्र में किसी व्यक्ति की हत्या की तैयारी में थे। इसके पीछे आपसी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई को वजह बताया जा रहा है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि निशाने पर कौन था और वारदात के बाद दहशत फैलाने की क्या योजना थी।हथियार खरीदने के लिए रकम दिए जाने की जानकारी सामने आने के बाद एसटीएफ ने असलहा सप्लायर की तलाश तेज कर दी है। सूत्रों के अनुसार, पिस्टल के लिए रकम पीएसी जवान की ओर से उपलब्ध कराई गई थी।इसके बाद हथियार किसके जरिये खरीदा गया और किसे सौंपा गया, इसकी कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। भूमिका सामने आए तीनों युवकों के आपराधिक इतिहास, मोबाइल नंबर और उनके संपर्क में रहने वाले लोगों की भी जांच की जा रही है। ी