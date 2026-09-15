Gorakhpur News: कुसम्ही जंगल में सड़क पर गिरा पेड़, एक घंटे जाम में फंसे राहगीर

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शाम करीब चार बजे पेड़ गिरने की सूचना वन विभाग को दी गई। इसके बाद वन दरोगा विजय शुक्ला कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे। पेड़ सड़क के बीचोंबीच होने के कारण दोनों ओर से वाहनों का आवागमन रुक गया था।कर्मचारियों ने पहले पेड़ को काटकर छोटे हिस्सों में किया और फिर उसे सड़क से हटाया। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद मार्ग से अवरोध हट सका। पेड़ गिरने के बाद गोरखपुर से कुशीनगर की ओर जाने वाले वाहनों के साथ एयरफोर्स स्टेशन की तरफ जाने वाले वाहन भी जाम में फंस गए। शाम का समय होने के कारण सड़क पर वाहनों का दबाव अधिक था। कुछ वाहन चालकों ने जंगल के आसपास से निकलने का प्रयास किया लेकिन जगह कम होने से उन्हें भी इंतजार करना पड़ा।रास्ता बंद होने से बाइक सवार, कार और बड़े वाहनों के चालक काफी देर तक जाम खुलने का इंतजार करते रहे। पेड़ हटने के बाद दोनों तरफ धीरे-धीरे वाहनों की आवाजाही सामान्य हुई। वन विभाग के कर्मचारियों के सड़क से पेड़ हटाने के बाद राहगीरों ने राहत की सांस ली।