खजनी-सिकरीगंज मार्ग पर गिरा पेड़, आवागमन प्रभावित

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खजनी तहसील क्षेत्र मे बारिश के साथ चली तेज चक्रवाती हवा के कारण खजनी-सिकरीगंज मार्ग पर जियो पेट्रोल पंप से करीब 100 मीटर पहले पेड़ सड़क पर गिर गया। इससे मार्ग पर आवागमन प्रभावित हो गया। राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज हवा और बारिश से क्षेत्र में जनजीवन भी प्रभावित रहा।

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