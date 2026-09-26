पुण्यतिथि पर गोरखनाथ मंदिर में साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का हुआ आयोजन

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गोरखनाथ मंदिर में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ महाराज एवं महंत अवेद्यनाथ महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। कथा जगतगुरु स्वामी राजेंद्र दास देवाचार्य सुना रहे हैं। इस अवसर पर महंत रवींद्र दास, मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ व अन्य संत-भक्त मौजूद रहे।

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