{"_id":"6ab7b902a516b40e6908bcc9","slug":"dilapidated-house-collapses-due-to-storm-in-gorakhpur-s-dharamshala-three-critically-injured-2026-09-26","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मकान ध्वस्त-सामान दबा: धर्मशाला में 80 साल पुराना पाकड़ का पेड़ मकान पर गिरा, 3 गंभीर- बिजली आपूर्ति हुई बंद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन धर्मशाला स्थित जटेपुर दक्षिणी काली मंदिर गली में शनिवार को तेज आंधी के बीच करीब 80 साल पुराना पाकड़ का पेड़ अचानक भरभराकर एक मकान पर गिर गया। हादसे के समय मकान में कई लोग मौजूद थे। पेड़ और मलबे की चपेट में आने से तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई।

पेड़ गिरने से मकान का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पेड़ व मलबे के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। सूचना पर डीएम दीपक मीणा भी अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना।

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पेड़ का एक हिस्सा बिजली के पोल पर भी जा गिरा। इससे तीन से चार खंभे टूट गए और बिजली के तार जमीन पर लटक गए। सूचना मिलते ही पार्षद बबलू गुप्ता मौके पर पहुंचे। उन्होंने बिजली विभाग को फोन कर तत्काल आपूर्ति बंद कराई, ताकि राहत-बचाव के दौरान करंट की चपेट में आने का खतरा न रहे। वन विभाग को भी पेड़ गिरने की सूचना दी गई।

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प्रत्यक्षदर्शी असलम ने बताया कि वह किचन में थे। अचानक तेज थरथराहट की आवाज सुनाई दी। बाहर देखा तो पेड़ मकान पर गिरा था। वह तुरंत नीचे पहुंचे और आसपास के लोगों की मदद से मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने में जुट गए।