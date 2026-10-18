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गोरखपुर: राजघाट पर राप्ती नदी के तीनों कृत्रिम घाट तैयार, सफाई और लाइटिंग की व्यवस्था पूरी

अनुराग रंजन

Updated Sun, 18 Oct 2026 05:52 PM IST Updated Sun, 18 Oct 2026 05:52 PM IST







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गोरखपुर के राजघाट स्थित राप्ती नदी तट पर बनाए गए तीनों कृत्रिम घाट पूरी तरह तैयार हो गए हैं। घाटों पर साफ-सफाई के साथ लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षित आवाजाही के लिए रास्तों और घाटों के चारों ओर बैरिकेडिंग की गई है। रविवार को तीनों घाट तैयार मिले और परिसर में साफ-सफाई का काम जारी था। ... और पढ़ें

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