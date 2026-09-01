आर्ट ऑफ लिविंग का जन्माष्टमी सत्संग, गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में होगा आयोजन

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आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में विशेष सत्संग का आयोजन किया जाएगा।इसको लेकर प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में डॉ. रूपम, डॉ. रूचि दहिया और डॉ. राजीव सिंह ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सत्संग में अंतरराष्ट्रीय गायक हर्षल पुलेकर अपनी प्रस्तुति देंगे।

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