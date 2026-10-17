गोरखपुर: विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों ने दिखाया हुनर

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भटहट क्षेत्र के जंगल माघी स्थित नोवाइस एकेडमी में शनिवार को विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें छात्रों ने आग बुझाने के लिए फायर सिस्टम, बारिश की बूंदें पड़ते ही अलार्म बजाने वाला उपकरण और दृष्टिबाधित लोगों के लिए विशेष चश्मे सहित कई उपयोगी मॉडल प्रस्तुत किए।

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