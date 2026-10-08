गोरखपुर: कुईं बाजार में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की धूम

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कुईं बाजार के असौजी मोड़ स्थित सिंह मैरिज लॉन में चल रही नौ दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा के पांचवें दिन श्रीकृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। वृंदावन से आए कथावाचक हरिमंगल पराशर महाराज ने कहा कि जब-जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब भगवान अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं।

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