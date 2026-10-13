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श्रीमद्भागवत कथा : सुदामा चरित्र का प्रसंग सुन भावुक हुए श्रद्धालु

अनुराग रंजन

Updated Tue, 13 Oct 2026 07:00 AM IST Updated Tue, 13 Oct 2026 07:00 AM IST







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कुईं बाजार स्थित सिंह मैरिज लॉन में चल रही नौ दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का समापन सुदामा चरित्र के भावपूर्ण वर्णन के साथ हुआ। सुदामा चरित्र का प्रसंग सुनकर श्रद्धालु भावुक हो गए। ... और पढ़ें

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