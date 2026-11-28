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गाेरखपुर: मंगला देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम आयोजित सार

अनुराग रंजन

Updated Sat, 28 Nov 2026 07:04 PM IST Updated Sat, 28 Nov 2026 07:04 PM IST







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मंगला देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत गतिविधियां आयोजित की गईं। कार्यक्रम का उद्देश्य मतदाता सूची में नामों की जांच, त्रुटियों में सुधार और पात्र नए मतदाताओं के नाम शामिल कराने के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। ... और पढ़ें

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