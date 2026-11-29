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गोरखपुर: गीडा के 37वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

अनुराग रंजन

Updated Sun, 29 Nov 2026 03:30 PM IST Updated Sun, 29 Nov 2026 03:30 PM IST







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गीडा के 37वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने गीडा के विकास, औद्योगिक निवेश और क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को लेकर अपनी बात रखी। ... और पढ़ें

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