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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Seminar in memory of Parmanand Srivastava at the Buddhist Museum

बौद्ध संग्रहालय में परमानन्द श्रीवास्तव की याद में संगोष्ठी

Mon, 21 Sep 2026 05:52 PM IST
Rohit Singh
Rohit Singh Rohit Singh
Updated Mon, 21 Sep 2026 05:52 PM IST
Seminar in memory of Parmanand Srivastava at the Buddhist Museum
राजकीय बौद्ध संग्रहालय में स्व० परमानन्द श्रीवास्तव की स्मृति में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। दूसरे दिन साहित्यकारों ने कविता पाठ किया।
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