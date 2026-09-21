यूपी: डक्कू के जेल से बाहर आते ही सपा में घमासान, 'चिरकुट' वाले बयान पर जिलाध्यक्ष का पलटवार

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दरअसल, शहर के खोखर टोला में एक महिला से विवाद के बाद डक्कू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट पेश किया जहां से जेल भेज दिया गया था। जेल में रहने के दौरान डक्कू ने सपा जिलाध्यक्ष और तीन पार्षदों को पत्र भेजा था। विज्ञापन



उन्होंने कहा था कि जिन लोगों के पास उनसे मिलने के लिए दो मिनट का समय नहीं था, वे अब जेल में उनसे मिलने न आएं। डक्कू के इस पत्र पर जिलाध्यक्ष बृजेश गौतम ने पलटवार करते हुए कहा था कि वह पार्टी के लिए जेल नहीं गए थे, बल्कि निजी जमीन के मामले में जेल गए थे। दरअसल, शहर के खोखर टोला में एक महिला से विवाद के बाद डक्कू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट पेश किया जहां से जेल भेज दिया गया था। जेल में रहने के दौरान डक्कू ने सपा जिलाध्यक्ष और तीन पार्षदों को पत्र भेजा था।उन्होंने कहा था कि जिन लोगों के पास उनसे मिलने के लिए दो मिनट का समय नहीं था, वे अब जेल में उनसे मिलने न आएं। डक्कू के इस पत्र पर जिलाध्यक्ष बृजेश गौतम ने पलटवार करते हुए कहा था कि वह पार्टी के लिए जेल नहीं गए थे, बल्कि निजी जमीन के मामले में जेल गए थे। विज्ञापन विज्ञापन सपा नेता जफर अमीन डक्कू के जेल से बाहर आते ही पार्टी के भीतर एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। डक्कू और सपा जिलाध्यक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इसी विवाद में पार्षद शहाब अंसारी भी सामने आ गए हैं और उन्होंने डक्कू पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

उन्होंने यह भी कहा था कि डक्कू ने उनके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसके बाद वह उनसे मिलने नहीं जाएंगे। शनिवार देर शाम जेल से बाहर आने के बाद डक्कू ने एक नेता को 'चिरकुट' बताते हुए कहा कि वह उनके खिलाफ काम कर रहा है।

हालांकि डक्कू ने स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है और वह अपने बयान पर कायम हैं। इसके बाद सपा जिलाध्यक्ष ने डक्कू पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उन्हें 'चिरकुट' कहना दलित समाज का अपमान है।

जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि डक्कू पार्टी में जिलाध्यक्ष पद की मर्यादा को चुनौती दे रहे हैं। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर चलेगी, किसी एक व्यक्ति के हिसाब से नहीं। जिलाध्यक्ष ने यह भी कहा कि डक्कू की लड़ाई जियाउल इस्लाम और शहाब अंसारी से है, इसलिए उन्हें अपना विवाद उन्हीं से सुलझाना चाहिए।

'चिरकुट' शब्द पर किसी का नाम नहीं लिया है। अपने बयान पर कायम हूं। -डक्कू, सपा नेता

डक्कू ने अपमान किया है। वह जिलाध्यक्ष की मर्यादा को चुनौती दे रहे है। -बृजेश गौतम, जिलाध्यक्ष

शहाब अंसारी ने साधा निशाना

विवाद के बीच पार्षद शहाब अंसारी ने डक्कू पर पलटवार किया है। डक्कू ने शहाब पर उनके खिलाफ फर्जी दुष्कर्म का प्राथमिकी दर्ज कराने का आरोप लगाया है। जवाब में शहाब ने आरोप लगाया कि डक्कू भाजपा के इशारे पर सपा की छवि खराब कर रहे हैं।

