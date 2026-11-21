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विकास भवन स्थित मनरेगा सभागार में जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल की ओर से निबंध और पीपीटी प्रेजेंटेशन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें प्रतिभागियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। कार्यक्रम में डॉ. सुनील कुमार यादव, डॉ. पवन कुमार, जिला युवा कल्याण अधिकारी सीमा पांडेय, अमिताभ कुमार समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

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