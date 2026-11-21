{"_id":"6b014b7578d4e89a5c05c0d8","slug":"video-state-level-senior-mens-and-womens-gymnastics-championship-concludes-at-veer-bahadur-singh-sports-college-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"गोरखपुर: स्पोर्ट्स कॉलेज में राज्य स्तरीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता का समापन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में खेल विभाग उत्तर प्रदेश और जिम्नास्टिक संघ की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय सीनियर पुरुष एवं महिला जिम्नास्टिक प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस अवसर पर विजेता खिलाड़ियों को प्रमाणपत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय पहलवान चंद्र विजय सिंह, जनार्दन सिंह यादव और आरएसओ राजेश सोनकर उपस्थित रहे।

... और पढ़ें